Dünyanın en zor teknik direktörlük görevleri: Fenerbahçe listede yer aldı
The Athletic, farklı branşlardaki yazarlarının katkısıyla hazırladığı analizde, dünyanın en zor teknik direktörlük görevleriyle ilgili oluşturduğu listede Fenerbahçe'ye de yer verdi. İşte listede yer alan diğer takımlar...
The Athletic, farklı branşlardaki yazarlarının katkısıyla hazırladığı analizde, dünya sporunda "en zor koçluk görevlerini" mercek altına aldı. Çalışmada yalnızca mevcut sezon değil, kulüplerin tarihi, taraftar baskısı, medya ilgisi ve yerleşik beklenti kültürü dikkate alındı. Futbol cephesinde ise hem kulüp takımları hem de milli takımlar öne çıktı. İşte o liste...
MANCHESTER UNITED
Manchester United için Sir Alex Ferguson sonrası oluşan yüksek standartların hala aşılamadığı ve her yeni teknik direktörün "kulübü eski zirvesine döndürme" beklentisiyle göreve başladığı ifade edildi.
REAL MADRID
Real Madrid'de ise sürekli kupa zorunluluğu, başkan Florentino Perez'in sabırsız yönetim anlayışı ve yıldız oyuncularla dolu soyunma odasını yönetme gerekliliği, görevi benzersiz derecede zorlaştıran unsurlar arasında gösterildi.
CHELSEA-TOTTENHAM
Chelsea'de son yıllarda artan teknik direktör sirkülasyonu ve yüksek harcamalara rağmen süren beklenti baskısı dikkat çekti. Tottenham'da modern tesisler ve büyük potansiyele rağmen kupasızlık döngüsünün yarattığı sabırsızlık öne çıkarıldı.
BAYERN MÜNİH
Bayern Münih'te her sezon çifte kupa standardı ve kulüp içi güçlü figürlerin etkisi teknik direktörler için ayrı bir meydan okuma olarak değerlendirildi.
FENERBAHÇE
Fenerbahçe ise uzun süredir devam eden şampiyonluk hasreti, büyük transfer beklentileri ve Türkiye futbolunun yoğun baskı atmosferi nedeniyle listede yer aldı. Haberde, İstanbul'un büyük kulüplerinde teknik direktörlüğün yüksek beklenti ve sabırsızlık kültürü sebebiyle son derece zor bir görev olduğu ifade edildi.