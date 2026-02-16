CHELSEA-TOTTENHAM Chelsea'de son yıllarda artan teknik direktör sirkülasyonu ve yüksek harcamalara rağmen süren beklenti baskısı dikkat çekti. Tottenham'da modern tesisler ve büyük potansiyele rağmen kupasızlık döngüsünün yarattığı sabırsızlık öne çıkarıldı.

FENERBAHÇE Fenerbahçe ise uzun süredir devam eden şampiyonluk hasreti, büyük transfer beklentileri ve Türkiye futbolunun yoğun baskı atmosferi nedeniyle listede yer aldı. Haberde, İstanbul'un büyük kulüplerinde teknik direktörlüğün yüksek beklenti ve sabırsızlık kültürü sebebiyle son derece zor bir görev olduğu ifade edildi.