UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 8. hafta, Barcelona ile Kopenhag arasındaki kritik randevuya sahne olacak. Hansi Flick yönetiminde ilk 8 hedefini kovalayan Katalan devi, 13 puanla 9. basamakta yer alırken, sahasında oynayacağı bu karşılaşmada hata payını sıfıra indirmek istiyor. İlk 11 tercihleri büyük merak konusu olurken, turnuvada yoluna devam edebilmek için puan ya da puanlar almak zorunda olan Kopenhag ise 8 puanla 26. sıradan çıkış arıyor. Peki, Barcelona-Kopenhag maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BARCELONA-KOPENHAG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 8. haftada oynanacak Barcelona-Kopenhag maçı 28 Ocak Çarşamba günü saat 23.00'te başlayacak.

BARCELONA-KOPENHAG MAÇI HANGİ KANALDA?

Camp Nou Stadyumu'nda oynanacak Barcelona-Kopenhag maçı Tabii Spor 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BARCELONA-KOPENHAG MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Barcelona: J Garcia; Kounde, Cubarsi, Martin, Balde; E Garcia, Casado; Yamal, Fermin, Raphinha; Lewandowski

Kopenhag: Kotarski; Meling, Gabriel, Suzuki, Lopez; Elyounoussi, Madsen, Claesson, Larsson; Cornelius, Dadason