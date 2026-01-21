Slavia Prag-Barcelona maçı izle: Ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi’nde 7. haftanın dikkat çeken maçlarından birinde Slavia Prag ile Barcelona karşı karşıya geliyor. Hansi Flick yönetimindeki Barcelona, zorlu Çekya deplasmanında kazanarak ilk 8 hedefini canlı tutmak istiyor. Altı maç sonunda 10 puanla 15. sırada bulunan Katalan ekibi, 3 puanlı Slavia Prag karşısında hata yapmadan yoluna devam etmeyi amaçlıyor. Mücadele öncesinde futbolseverler maçın yayın detaylarını merakla araştırıyor. Peki, Slavia Prag-Barcelona maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?

SLAVIA PRAG-BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında oynanacak Slavia Prag-Barcelona maçı 21 Ocak Çarşamba günü saat 23.00'te başlayacak.

SLAVIA PRAG-BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?

Fortuna Arena'da oynanacak Slavia Prag-Barcelona maçı Tabii Spor 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

SLAVIA PRAG-BARCELONA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Slavia Prag: Stanek; Holes, Chaloupek, Ogbu, Zima; Doudera, Moses, Provod, Sadilek, Sanyang; Chytil

Barcelona: J Garcia; Kounde, Cubarsi, E Garcia, Balde; Pedri, De Jong; Fermin, Raphinha, Rashford; F Torres