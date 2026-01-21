Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşaması 7. hafta maçında sahasında Atletico Madrid'i ağırlayacak. Kritik maç öncesi sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Okan Buruk, dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE OKAN BURUK'UN AÇIKLAMALARI

"6 PUAN ALIRSAK..."

"Her takıma karşı burada büyük avantajlar yakaladık. Maç 90 dakika, bunu bilmek lazım. Aynı şekilde devam etmemiz gerekiyor. 9 puandayız, 6 puan alma şansımız var. 6 puan alırsak ilk 8'i kovalama şansımız var. Diğer ihtimallerde ilk 16'ya, ilk 24 şansımız var. Akıllı oynamamız lazım. Oyuncularıma güveniyorum. Taraftarımızla birlikte elimizden gelenin en fazlasını yapacağız."

"DURUMA GÖRE KULLANACAĞIZ"

"Oyuncularımız döndü. Jakobs da döndü. Kadroya aldık, duruma göre kullanacağız. Sakatlarımız döndü. Takım kadromuz genişledi. Oyun içerisindeki hamle şansımız arttı. Buna çok ihtiyacımız vardı."

"ALMADA DIŞINDA BEKLEDİĞİMİZ KADRO"

"Buena'yı bekliyorduk, Almada ile başlıyorlar. Onun dışında beklediğimiz kadro. Oyunları belli olan, ön alan baskısı, savunma arkasına çok koşan bir takım. Dikkat etmemiz gereken çok şey var."