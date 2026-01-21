UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 7. haftasında gözler Juventus ile Benfica arasında oynanacak kritik karşılaşmaya çevrildi. Luciano Spalletti yönetiminde üst sıralara tırmanmayı hedefleyen Juventus, 9 puanla 17. sırada yer alıyor. Son haftalarda aldığı galibiyetlerle moral bulan Jose Mourinho’nun öğrencileri Benfica ise ilk 24 iddiasını korumak adına deplasmanda kazanmak istiyor. Mücadele öncesinde Kenan Yıldız’ın forma giyip giymeyeceği de futbolseverlerin merak ettiği konular arasında. Peki, Juventus-Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

JUVENTUS-BENFICA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında oynanacak Juventus-Benfica maçı 21 Ocak Çarşamba günü saat 23.00'te başlayacak.

JUVENTUS-BENFICA MAÇI HANGİ KANALDA?

Allianz Stadyumu'nda oynanacak Juventus-Benfica maçı Tabii Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

JUVENTUS-BENFICA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Juventus: Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceicao, McKennie, Kenan Yıldız; David

Benfica: Trubin; Dedic, Otamendi, Araujo, Dahl; Barreiro, Aursnes; Prestianni, Sudakov, Schjelderup; Pavlidis