Real Madrid-Manchester City maçı izle: Ne zaman ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında futbolseverlerin günlerdir beklediği dev mücadele sahne alıyor. Avrupa'nın iki dev kulübü, Real Madrid ve Manchester City, Santiago Bernabeu’nun büyülü atmosferinde karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Xabi Alonso yönetimindeki Real Madrid, grupta topladığı 12 puanla 6. sırada yer alıyor ve bu kritik karşılaşmada alacağı puanlarla ilk 8 biletini cebine koymayı hedefliyor. Konuk ekip Manchester City ise Pep Guardiola’nın liderliğinde yine iddialı, yine tehlikeli. Peki, Real Madrid-Manchester City maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftası, dev bir karşılaşmaya sahne olacak. Real Madrid, Santiago Bernabeu'da son yılların en dominant ekiplerinden biri olan Manchester City'yi ağırlamaya hazırlanıyor. Xabi Alonso yönetimindeki Madrid ekibi, 12 puanla 6. sırada yer alırken, Avrupa'da ilk 8'i garantilemeyi hedefliyor. Karşı cephede ise Pep Guardiola liderliğindeki Manchester City bulunuyor. 12 puanla 10. basamakta yer alan İngiliz temsilcisi, deplasmanda alacağı bir galibiyetle ilk 8 içerisine girmeyi amaçlıyor. Bir diğer merak konusu ise Arda Güler'in karşılaşmada forma giyip giymeyeceği. Peki, Real Madrid-Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

REAL MADRID-MANCHESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında oynanacak Real Madrid-Manchester City maçı 10 Aralık Çarşamba günü saat 23.00'te başlayacak.

REAL MADRID-MANCHESTER CITY MAÇI HANGİ KANALDA?

Santiago Bernabeu'da oynanacak Real Madrid-Manchester City maçı Tabii Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

REAL MADRID-MANCHESTER CITY MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Real Madrid: Courtois; Valverde, Asencio, Rudiger, Carreras; Tchouameni, Ceballos; Arda Güler, Bellingham, Vinicius Jr; Garcia

Manchester City: Donnarumma; Nunes, Dias, Gvardiol, O'Reilly; Gonzalez; Cherki, Reijnders, Foden, Doku; Haaland

ARDA GÜLER İSTATİSTİKLERİ

Xabi Alonso'nun göreve gelmesinin ardından Real Madrid'de daha fazla forma giymeye başlayan Arda Güler, bu sezon 27 maçta süre buldu. Bu karşılaşmalarda 4 gol kaydeden 20 yaşındaki futbolcu, 9 defa asist yaptı.

PEP GUARDIOLA 4 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Real Madrid'e karşı 28. maçına çıkmaya hazırlanan Pep Guardiola, eflatun-beyazlılara karşı rakip olduğu son 4 maçta 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. İspanya temsilcisine karşı 27 maçta 13 galibiyet alan 54 yaşındaki teknik direktör, 7 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı.