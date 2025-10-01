Villarreal 2-2 Juventus (MAÇ SONUCU ÖZET)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Dev turnuvada 2. hafta maçında Villarreal ile Juventus karşı karşıya geldi. Milli futbolcumuz Kenan Yıldız'ın da oynadığı maç 2-2'lik skorla beraberlikle tamamlandı.