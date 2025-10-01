Borussia Dortmund-Athletic Bilbao maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi CANLI

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2. haftanın dikkat çekici karşılaşmalarından biri Almanya'da oynanacak. Borussia Dortmund ile Athletic Bilbao, kritik maçta sahne alacak. Futbolseverlerin sabırsızlıkla beklediği bu mücadele, Avrupa futbolunun en prestijli arenasında heyecan fırtınası estirecek. Özellikle, "Borussia Dortmund-Athletic Bilbao maçı nasıl izlenir?" konusu gündem olurken, "Borussia Dortmund-Athletic Bilbao maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?" gibi sorular da araştırılmaya devam ediliyor. İşte detaylar...