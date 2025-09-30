Avrupa'da ülkemizi Real Madrid formasıyla temsil eden Milli yıldızımız Arda Güler, takımının UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı Kairat mücadelesinde dünyaca ünlü yıldız Kylian Mbappe'ye şık bir asist yaparak bu maçı da boş geçmedi. Arda son olarak Madrid derbisinde Atletico Madrid'e karşı 1 gol asistlik bir performans sergilemişti.
İŞTE O ASİST
🥅 Bu kez asist Arda Güler'den! Arda bıraktı, Kylian Mbappe tam köşeye gönderdi ve hat trick yaptı! #UCL pic.twitter.com/1ljWswsOUq— TRT Spor (@trtspor) September 30, 2025