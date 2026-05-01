Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Çaykur Rizespor, konuk ettiği TÜMOSAN Konyaspor'u mağlup etti. İşte deetaylar...

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig 32. hafta maçında TÜMOSAN Konyaspor'u sahasında 3-2 mağlup etti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Qazim Laçi, 58. dakikada Adedire Mebude ve 65. dakikada Loide Augusto kaydetti. Konuk ekibin golleri ise 16. dakikada Jin-ho Jo ve 89. dakikada Yhoan Andzouana'dan geldi.

Bu karşılaşmayla birlikte Çaykur Rizespor, 40 puana yükseldi ve 8. sırada yer aldı. TÜMOSAN Konyaspor ise 40 puanda kaldı ve 9. sırada yer aldı.

KONYA'NIN YENİLMEZLİK SERİSİ SON BULDU

Çıktığı son 9 resmi maçta kaybetmeyen TÜMOSAN Konyaspor'un yenilmezlik serisi son buldu. Yeşil-beyazlı ekip son mağlubiyetini 27 Şubat tarihinde RAMS Başakşehir'e karşı almıştı.

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Çaykur Rizespor, İkas Eyüpspor deplasmanına konuk olacak. TÜMOSAN Konyaspor ise sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

2. dakikada Sowe'un ceza sahasının sol çaprazından gönderdiği pasla buluşan Mebude'nin şutu kale direğine çarparak auta çıktı.

9. dakikada Çaykur Rizespor atağında Laçi'nin ceza yayının solundan kaleye yerden gönderdiği şutu savunma engelledi.

16. dakikada konuk ekip öne geçti. Kaleci Fofana'nın hatalı pasında ceza alanı ön çizgisinde topla buluşan Jin-Ho Jo'nun şutunda meşin yuvarlak ağları havalandırdı: 0-1

18. dakikada ev sahibi takım skoru eşitledi. Laçi'nin ceza sahasının sol çaprazına gönderdiği pasta Sowe topla buluştu. Bu futbolcunun yerden vuruşunda kaleci Deniz Ertaş'tan seken topu takip eden Laçi, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.