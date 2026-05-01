Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 32. haftasında Beşiktaş, Gaziantep FK'ya konuk oluyor. Çekişmeli maçın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

İŞTE MAÇIN 11'LERİ:

Gaziantep FK: Zafer, Sorescu, Nazım, Abena, Mujakic, Rodrigues, Maxim, Gidado, Kozlowski, Camara, Bayo

Beşiktaş: Ersin, Yasin, Uduokhai, Djalo, Taylan, Asllani, Jota, Salih, Cengiz, Olaitan, Mustafa

GAZİANTEP FK - BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Heyecan dolu mücadele saat 20.00'de başladı ve beIN Sports 1 ekranlarında canlı yayınlanıyor.

MAÇIN HAKEMİ KİM?

Zorlu müsabakada hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy düdük çalıyor. Taşkınsoy'un yardımcılıklarını Murat Tuğberk Curbay ile Musrafa Savranlar yapıyor. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Fatih Tokail.

GAZİANTEP FK - BEŞİKTAŞ MAÇININ VAR'I ÜMİT ÖZTÜRK OLDU

Gaziantep FK - Beşiktaş mücadelesinde VAR koltuğunda Ümit Öztürk oturuyor. Öztürk'e, AVAR'da İbrahim Çağlar Uyarcan eşlik ediyor.

BEŞİKTAŞ'TA 2 İSİM SINIRDA!

Beşiktaş'ta, Emmanuel Agbadou ve Salih Uçan kart görmeleri halinde önümüzdeki haftaki Trabzonspor derbisinde cezalı duruma düşecek.

BEŞİKTAŞ GAZİANTEP'TE GÜLEMİYOR!

İki takım arasındaki rekabette ilginç bir istatistik dikkat çekiyor. Beşiktaş, rakibiyle deplasmanda oynadığı 6 maçta da galibiyet yüzü göremedi (3 Yenilgi, 3 Beraberlik).

Toplam 13 randevuda Beşiktaş'ın 5, Gaziantep'in 4 galibiyeti bulunurken; 4 maç beraberlikle sonuçlandı. Sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maç 2-2'lik eşitlikle tamamlanmıştı.