Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Siyah-beyazlılarda son olarak sezon başında Schalke 04'ten çok büyük umutlarla transfer edilen Taylan Bulut için flaş karar geldi.

Futbolcu siyah-beyazlılarda süre aldığı dakikalarda istenilen performansı gösteremedi. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Sergen Yalçın'ın gözüne giremeyen oyuncu Almanya'ya geri dönebilir.

2030'a kadar mukavelesi bulunan ve güncel piyasa değeri 5 milyon avro olan Taylan Bulut ile ilgili gelişmeler siyah-beyazlı camiada dikkatle takip ediliyor.

Futbolcu, Beşiktaş'ta 10 karşılaşmada 626 dakika süre aldı ve sadece Ziraat Türkiye Kupası'nda 1 kez asist yaptı.