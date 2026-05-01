Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de 26. şampiyonluğunu ilan etmeye hazırlanırken gelecek sezonun kadro planlaması doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor.
Kadroya ilave edilecek yıldız isimler kadar adı ayrılıkla anılan futbolcular da kritik önem taşıyor. Bu isimlerden biri de son zamanlarda Güney Amerika basınında hakkında transfer iddiaları öne sürülen Lucas Torreira.
Cimbom, sözleşme Haziran 2028'de sona erecek olan Uruguaylı orta saha ile yola devam etmek istiyor. Öte yandan Torreira'nın uzun zamandır çocukluk hayali olan Boca Juniors'tan teklif beklediği biliniyor.
İşini şansa bırakmak istemeyen sarı-kırmızılılar, olası ayrılıklar için de hazırlıklarını şimdiden yaptı. Torreira'nın yerine gelmesi en muhtemel isimlerden biri, Club Brugge forması giyen Raphael Onyedika oldu.
Galatasaray'ın 25 yaşındaki yıldız için ara transfer döneminde hamle yaptığı fakat Belçika temsilcisinin Onyedika'nın ayrılığına onay vermediği biliniyordu.
Gelecek sezon kulübü ile sözleşmesinin son yılına girecek olan Nijeryalı oyuncu, Club Brugge'ün kontrat yenileme tekliflerini reddetti.
Belçika ekibi, son haftalarda yedek kulübesine hapsettiği oyuncunun bedelsiz olarak takımdan ayrılmasını beklememeye ve yaz transfer döneminde gelecek teklifleri değerlendirmeye karar verdi.
Galatasaray'ın somut ilgisi olduğu kaydedilirken; Wolfsburg, Eintracht Frankfurt ve Aston Villa'nın da süreci yakından takip ettiği aktarıldı.
Onyedika'nın forma şansı bulamamasından dolayı piyasa değerinin etkileneceği belirtildi. Tüm bu gelişmeler, sarı-kırmızılıların transferi bitirmesi adına uygun ortam oluştuğu şeklinde değerlendiriliyor.