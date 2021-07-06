06 Temmuz 2021, Salı

RİZESPOR

Çaykur Rizespor'da 3 ayrılık birden! Dusan Jovancic, Alexander Toft Soderlund ve Atakan Akkaynak...

Rizespor'da 3 ayrılık birden!
RİZESPOR
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Giriş Tarihi: 06.07.2021

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor; Dusan Jovancic, Alexander Toft Soderlund ve Atakan Akkaynak ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını duyurdu. | Son dakika transfer haberleri

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Dusan Jovancic, Alexander Toft Soderlund ve Atakan Akkaynak ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, bu üç oyuncunun sözleşmelerinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiği aktarılarak, "Kulübümüze verdikleri hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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