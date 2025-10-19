Trendyol Süper Lig'de 9. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, evinde Fatih Karagümrük'ü ağırlıyor. Milli ara sonrası galibiyet alarak lige devam etmek isteyen sarı-lacivertliler, Galatasaray ve Trabzonspor'un kazandığı haftada hata yapmak istemiyor. Kritik karşılaşmanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

İŞTE MAÇIN 11'LERİ:

Fenerbahçe: Tarık, Semedo, Çağlar, Oosterwolde, Levent, Alvarez, İsmail, Asensio, Nene, Kerem, Talisca

Fatih Karagümrük: Grbic, Roco, Kranevitter, Atakan, Johnson, Fofana, Tiago, Larsson, Balkovec, Serginho, Anıl

FENERBAHÇE - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasındaki Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçı 19 Ekim Pazar günü saat 20.00'de başladı.

FENERBAHÇE - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI HANGİ KANALDA?

Chobani Stadyumu'ndaki Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

KANARYA'DA TEK HEDEF GALİBİYET

Domenico Tedesco yönetiminde araya Samsunspor beraberliğiyle giren Fenerbahçe, Karagümrük karşısında mutlak 3 puan parolasıyla sahaya çıktı. Ligin son sırasında yer alan rakibine karşı hata yapmak istemeyen sarı-lacivertliler, Kadıköy'deki maçta iç saha avantajını kullanmayı amaçlıyor.

FENERBAHÇE - FATİH KARAGÜMRÜK ARASINDA 17. RANDEVU

Fatih Karagümrük, 1 sezonluk 1. Lig macerasının ardından tekrar Süper Lig'de mücadele ederken, Fenerbahçe ile bugüne kadar ligde 16 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 11 defa sahadan galip ayrılırken, kırmızı-siyahlılar ise 1 kez kazandı. 4 karşılaşma ise berabere sona erdi. Ayrıca Fenerbahçe, rakibine 66 yıldır mağlup olmuyor. Rekabette Fenerbahçe 28, Karagümrük ise 18 kez gol sevinci yaşadı.

MILAN SKRINIAR CEZALI

Fenerbahçe'nin takım kaptanlarından Milan Skriniar, kart cezası nedeniyle forma giyemedi. Slovak stoper bu sezon Trabzonspor, Alanyaspor, Antalyaspor ve Samsunspor maçlarında gördüğü sarı kartların ardından cezalı duruma düştü. Skriniar, bu sezon sarı-lacivertlilerin oynadığı tüm resmi maçlarda ilk 11 başlarken hepsinde 90 dakika mücadele etti. Fenerbahçe, bu sezon ilk kez savunmadaki önemli isminden yoksun sahaya çıktı.

FENERBAHÇE'DEN KARAGÜMRÜK'E ÜSTÜNLÜK

Fatih Karagümrük'ün 36 yıl sonra yeniden Süper Lig'de yer aldığı 2020-2024 yılları arasında iki ekip 8 maç yaparken, Fenerbahçe söz konusu maçlarda 6 galibiyet aldı. 2 müsabaka ise berabere sonuçlandı. Sarı-lacivertliler, son 4 maçta rakibine puan şansı tanımadı.

KARAGÜMRÜK 5 MAÇTIR KAYBEDİYOR

Marcel Licka'nın çalıştırdığı Fatih Karagümrük, bu sezon istediği sonuçları alamadı. Ligde ilk 2 maçta yenilgilerle başlayan İstanbul ekibi, 30 Ağustos'ta tek galibiyetini aldığı Antalyaspor karşılaşması sonrası oynadığı 5 lig maçını da kaybetti. Kırmızı-siyahlılar bu sezon henüz 8 haftalık süreçte, Gençlerbirliği'nin ardından 5 maçlık mağlubiyet serisi yaşayan ikinci takım oldu.

FENERBAHÇE-KARAGÜMRÜK MAÇI HAKEMİ

Fenerbahçe ile Fatih Karagümrük arasındaki mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetiyor. Şansalan'ın yardımcılıklarını Anıl Usta ile Samet Çavuş yapıyor. Maçın dördüncü hakemi ise Melih Kurt oldu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamada; Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçının VAR hakemi Erkan Engin oldu. AVAR'da ise Hakan Yemişken ve Sinan Dereci görev yapıyor.

ASpor CANLI YAYIN