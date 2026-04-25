Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP sprint yarışında yaptığı kaza sonucu yarış dışı kaldı

MOTOGP'de İspanya'da bulunan 4,4 kilometrelik Jerez Pisti'nde gerçekleşen yarışların Q1, Q2 seanslarına çıkan milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu sprint yarışında bir kaza geçirerek yarış dışı kaldı.

2026 MotoGP İspanya GP sıralama turlarında Toprak Razgatlıoğlu, bugün ilk olarak çıktığı Q1 seansını 9'uncu sırada tamamladı. Günün son yarışı olan Sprint yarışının bitimine 5 tur kala rakibi Lorenzo Savadori'ye temas ederek kaza yapan milli motosikletçi, yarış dışı kaldı.