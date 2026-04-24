Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Pist hazır, İstanbul hazır, Türkiye hazır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye GP Tanıtım Programı'nda müjdesini verdiği efsane Formula 1, evine geri dönüyor. İstanbul'un eşsiz kültürel dokusu, 2027'den itibaren 5 yıl boyunca dünyanın en prestijli organizasyonlarından birine ev sahipliği yapacak. Hayırlı olsun."
Paylaşımda Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan video klip de yer aldı.
Pist hazır, İstanbul hazır, Türkiye hazır 🏁— Cevdet Yılmaz (@_cevdetyilmaz) April 24, 2026
İstanbul'un eşsiz kültürel dokusu 2027'den itibaren 5 yıl boyunca dünyanın en prestijli…