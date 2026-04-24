Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Formula 1'e ilişkin, "İstanbul'un eşsiz kültürel dokusu, 2027'den itibaren 5 yıl boyunca dünyanın en prestijli organizasyonlarından birine ev sahipliği yapacak." ifadesini kullandı.

Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Pist hazır, İstanbul hazır, Türkiye hazır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye GP Tanıtım Programı'nda müjdesini verdiği efsane Formula 1, evine geri dönüyor. İstanbul'un eşsiz kültürel dokusu, 2027'den itibaren 5 yıl boyunca dünyanın en prestijli organizasyonlarından birine ev sahipliği yapacak. Hayırlı olsun."

