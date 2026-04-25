Formula 1 heyecanı, 2027'den itibaren 5 sezon boyunca Türkiye'de yaşanacak. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, bu doğrultuda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"BU VİZYONLA FORMULA 1 ARTIK BURADA"

Gençlere motor sporlarını sevdirmek istediklerini belirten Bakan Bak, "Burayı çok canlı ve etkin bir ortama çevirmeye hazırlanıyoruz. Burası artık gençler için enerjinin merkezi olacak. Bu süreç içerisinde sayın Cumhurbaşkanımızın, sponsorumuzun, sayın Turizm Bakanımızın tecrübesi bize verdiği destek ve Türkiye'nin organizasyon kapasitesi, İstanbul'un tarihi dokusu her şeyin birleşmesiyle beraber müthiş bir sinerji ortaya çıktı. Ve bu vizyonla Formula 1 artık burada!" dedi.

"TÜRKİYE GÜVENLİ BİR ÜLKE"

Tüm dünyaya bir şey daha ispatladıklarını belirten Bak, "Türkiye artık güvenli bir ülke. Formula 1 gibi bir dünya markası Türkiye'yi tercih ediyor. Otomobil Federasyonu'nun çok büyük bir emeği var. Çok işimiz var. Bu pist, Cumhuriyet tarihinin yapılmış en büyük spor yatırımı aynı zamanda. Büyük bir tesis. Bu tesisin modernizasyona ihtiyacı var. Yeni parçalar inşa edeceğiz. Buraya go-kart pisti yapılacak. Artık gençlerimiz buraya gelecek." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı organizasyonlara değinen Bakan Bak, "2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı İtalya'yla beraber Türkiye organize edecek. Yine 2027 Avrupa Oyunları'nı İstanbul'da organize edeceğiz. Tesislerimiz hazır. Pek çok uluslararası organizasyonu başarıyla sağlayan bir Türkiye var. Türkiye'nin gençleri bunu hak ediyor. Hayırlı uğurlu olsun." açıklamasında bulundu.