Milli Takımlar hesabı, hastaneye kaldırılan Romanya Milli Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu için sağlığına kavuşmasını temenni etti.

Yapılan açıklamada, "Romanya Millî Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu'nun, Slovakya ile oynanacak özel maç öncesinde takımı ile yaptığı bir toplantı sırasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Durumunu yakından takip ettiğimiz A Millî Takım eski teknik direktörümüzün sağlık durumu stabil olup hastanedeki tedavisi devam etmektedir. Türk futboluna gerek kulüp gerekse Millî Takım düzeyinde büyük katkılarda bulunmuş olan Mircea Lucescu'ya ve Romanya Futbol Federasyonu'na geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, Rumen teknik adamın en kısa sürede sağlığına kavuşmasını diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.