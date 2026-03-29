Beşiktaş, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü!
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, yaptığı antrenmanla devam etti.
Yayın Tarihi: 29.03.2026 - 13:45
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, 5'e 2 top kapma ve ayak tenisi çalışmasının ardından tamamlandı. Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 50 dakika sürdü.