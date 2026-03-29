Galatasaray, milli takım kampında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Romanya Millî Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Sarı-kırmızılıların resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Milli takım kampında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Romanya Milli Takım Teknik Direktörü ve eski teknik direktörümüz Mircea Lucescu'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.