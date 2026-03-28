Dünya Kupası Elemeleri play-off finalinde Türkiye, 31 Mart Salı günü saat 21.45'te Kosova deplasmanına konuk olacak.
Fadıl Vokrri Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma Dünya Kupası katılan takımı belirleyecek. Ay-Yıldızlılar galip gelmesi halinde 24 yıllık özleme son vererek Dünya Kupası biletini alacak.
Veri sitesi Opta, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde oynanacak final maçları öncesinde takımların turnuvaya katılma şanslarıyla ilgili tahminlerde bulundu.
Opta'ya göre A Milli Futbol Takımımız'ın karşılaşmadan galip ayrılmasına %48'lik ihtimal verildi. Karşılaşmada Kosova'nın kazanmasına %27'lik ihtimal verilirken, beraberliğe de %23'lük şans verildi.
DİĞER EŞLEŞMELER
İsveç: % 40
Beraberlik: % 26
Polonya: % 32
Bosna Hersek: %19
Beraberlik: % 20
İtalya: % 59
Çekya: % 32
Beraberlik: % 25
Danimarka: % 42