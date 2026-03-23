Romanya’nın eski yıldızı Adrian Ilie, Türkiye ile oynanacak kritik maç öncesi taktik savaşına dikkat çekti. İşte o sözler...

Romanya futbolunun önemli isimlerinden Adrian Ilie, A Milli Takım ile Romanya Milli Takımı arasında oynanacak Dünya Kupası eleme maçı öncesinde dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Bir dönem Galatasaray ve Beşiktaş formalarını da giyen Ilie, karşılaşmanın kaderini teknik direktörlerin belirleyeceğini vurguladı. Deneyimli isim, özellikle Mircea Lucescu'nun taktiksel yaklaşımının kritik olacağını ifade etti.

"Taktik belirleyici olacak" diyen Ilie, "Önemli olan Mircea Lucescu'nun uygulayacağı plan ve maçı önceden hissedebilmesi. Türklerin ilk dakikadan itibaren her şeyi riske atarak saldıracağını sanmıyorum. Bu maçın bir yarı final gibi görüldüğünü düşünüyorlar ve riskler belirli anlarda alınacaktır" dedi.

İlk dakikalarla ilgili de yorum yapan Ilie, Türkiye'nin kontrollü başlayacağını savunarak, agresif bir başlangıç beklemediğini dile getirdi.

Romanya'nın kontrataklarla etkili olabileceğini belirten Ilie, maçın oynanacağı Tüpraş Stadyumu'ndaki atmosferin zorlayıcı olacağını da sözlerine ekledi. Ancak buna rağmen disiplinli bir oyunla sonuca gidebileceklerini ifade etti.

Türkiye Teknik Direktörü Vincenzo Montella hakkında da konuşan Ilie, İtalyan çalıştırıcının kontrollü bir strateji benimseyeceğini belirterek, "Montella'nın ilk dakikadan itibaren tüm riskleri alacağını düşünmüyorum" dedi.

Her iki teknik adamın da benzer futbol anlayışına sahip olduğunu söyleyen Ilie, "Bana göre iki teknik direktör de İtalyan tarzında. Maç içinde stratejilerini buna göre şekillendirecekler. Hiçbirinin kontrolsüz şekilde risk alacağını sanmıyorum" ifadelerini kullandı.

