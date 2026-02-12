UEFA Uluslar Ligi'nde 2026-2027 sezonu için kura çekimi yapılıyor. Geçen sezon play-off turunda Macaristan'ı yenerek organizasyon tarihinde ilk defa A Ligi'nde mücadele etmeye hak kazanan A Milli Futbol Takımımızın rakipleri belli oluyor.
UEFA ULUSLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
UEFA Uluslar Ligi 2026-2027 sezonu kura çekimi 12 Şubat 2026 Perşembe günü saat 20.00'de başladı.
UEFA ULUSLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA?
Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen UEFA Uluslar Ligi kura çekimi uefa.tv ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.
