A Milli Takımımızın UEFA Uluslar Ligi'ndeki rakipleri belli oluyor | CANLI

UEFA Uluslar Ligi'nde ilk kez A Ligi'nde boy gösterecek olan A Milli Futbol Takımımızın rakipleri belli oluyor. UEFA Uluslar Ligi kura çekimini haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri