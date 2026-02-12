A Milli Takımımızın, UEFA Uluslar A Ligi'ndeki rakipleri Fransa, İtalya ve Belçika oldu. Ay-yıldızlıların teknik direktörü Vincenzo Montella da kura çekimi sonrası rakipleri yorumladı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberleri

A Milli Takımımızın, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki rakipleri Fransa, İtalya ve Belçika oldu. Çekilen kuranın ardından ay-yıldızlılarımızın teknik direktörü Vincenzo Montella açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"İlginç bir grup. Avrupa'nın en iyi takımlarıyla aynı gruptayız. Onlara karşı oynamak önemli, ama bu seviyede olmamız da bizim için ayrı bir değer taşıyor. Bildiğiniz gibi son 2 yılda önemli bir atılım yaptık ve alttan gelerek buraya ulaştık. Şu anki odağımız ise mart ayındaki maçlarımız."