A Milli Takımımızın, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki rakipleri Fransa, İtalya ve Belçika oldu. Çekilen kuranın ardından ay-yıldızlılarımızın teknik direktörü Vincenzo Montella açıklamalarda bulundu.
İŞTE O SÖZLER:
"İlginç bir grup. Avrupa'nın en iyi takımlarıyla aynı gruptayız. Onlara karşı oynamak önemli, ama bu seviyede olmamız da bizim için ayrı bir değer taşıyor. Bildiğiniz gibi son 2 yılda önemli bir atılım yaptık ve alttan gelerek buraya ulaştık. Şu anki odağımız ise mart ayındaki maçlarımız."