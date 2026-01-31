Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre İtalyan teknik adam, sportif direktör Rui Pedro Braz, teknik direktör Matthias Jaissle, yardımcı antrenör Engin Yanova ve Al Ahli forması giyen milli futbolcu Merih Demiral ile görüşme yaptı.

Görüşmenin ardından Montella ve Suudi Arabistan'daki temaslarında kendisine eşlik eden A Milli Takım Atletik Performans Antrenörü Pierpaolo Polino'ya isimlerinin yazılı olduğu forma hediye edildi. Tecrübeli çalıştırıcı, daha sonra Polino ile birlikte takımın antrenmanını izledi.

Montella, pazar günü Al-Hilal takımını ziyaret ederek teknik direktör Simone Inzaghi ve milli futbolcu Yusuf Akçiçek ile fikir alışverişinde bulunacak.