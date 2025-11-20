2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'ndan ikinci olarak çıkan A Milli Takımımız, play-off'taki rakibini bekliyor. Play-off'ta karşılaşma ihtimali olan Romanya'nın efsanelerinden Gheorghe Popescu, Türkiye ile Romanya'nın eşleşmesini istediğini açıkladı.

2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'ndan 13 puabka ikinci olarak çıkan A Milli Futbol Takımımız, play-off yarı finalinde eşleşeceği rakibini bekliyor. 20 Kasım Perşembe günü saat 15.00'te gerçekleşecek kura çekiminde Kuzey İrlanda, İsveç, Romanya ya da Kuzey Makedonya ile eşleşecek olan Türkiye, rakibiyle mart ayında karşılaşacak.

Milli Takımımızın olası rakiplerinden biri olan Romanya kanadından ise açıklama geldi. Rumen futbolunun ve Galatasaray'ın efsanelerinden Gheorghe Popescu, Türkiye ile Romanya'nın eşleşmesini istediğini açıkladı.

"ŞİMDİ DE TÜRKİYE'Yİ GÖRMEK İSTİYORUM"

Popescu, "Rakibimiz Türkiye olsun istiyorum. Türkiye'nin şu anki seviyesini görmek istiyorum. 90'larda Türkiye'nin çok ilerisindeydik, şimdi de görmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

"LUCESCU'NUN 2 AVANTAJI VAR"

Ayrıca, Romanya Milli Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu ile yola devam edilmesi gerektiğini de belirten Popescu, "Lucescu'nun iki avantajı var. Birincisi, deneyim. İkincisi, milli takımı çok seviyor" açıklamalarını yaptı.