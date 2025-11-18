A Milli Takımımız, İspanya ile berabere kalarak grubunu ikinci sırada tamamladı!

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu son hafta maçında A Milli Takımımız ile İspanya 2-2 berabere kaldı. Böylece Millilerimiz, İspanyol Marca gazetesinin maç sabahı "Bu gece parti var!" dediği partide 'eğlenmiş' oldu.

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu son hafta maçında A Milli Takımımız ile İspanya karşı karşıya geldi.

İspanya'nın Sevilla kentinde oynanan maç, 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.

4. dakikada Dani Olmo'nun golüyle 1-0'lık üstünlüğü yakalayan İspanya'ya cevap 42. dakikada Deniz Gül'den geldi.

İlk yarısı 1-1 berabere biten mücadelenin ikinci yarısına Millilerimiz hızlı başladı ve 54. dakikada Salih Özcan'ın ceza sahası dışından yaptığı vuruşla 2-1 öne geçti.

Maçın 62. dakikasında İspanya, Mikel Oyarzabal ile maçta eşitliği yakaladı. 5 oyuncu değişikliği hakkı dolan Millilerimiz, Yusuf Sarı'nın sakatlığıyla maçın son 6 dakikasını 10 kişi oynamak zorunda kaldı. Başka gol olmayan karşılaşma, 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.

PLAY-OFF'TA YER ALACAĞIZ

Bu sonuçla birlikte Türkiye, puanını 13'e çıkararak 16 puanlı İspanya'nın arkasından grubunu 2. sırada tamamladı. Millilerimiz, Dünya Kupası'na katılmak adına mart ayında başlayacak play-off'larda sahne alacak.

Milli Takım, 26 Mart 2026'da oynanacak play-off yarı finaliyle Dünya Kupası yolculuğuna başlayacak. Bu karşılaşmayı geçmesi halinde, Dünya Kupası vizesinin dağıtılacağı play-off finaline çıkacak.

Yarı finaldeki rakibimizin belli olacağı kura çekimi 20 Kasım Perşembe günü Zürih'te yapılacak. Ay-Yıldızlılar, kurada 1. torbada yer alarak avantajlı bir konumda olacak.

A Milli Takım, Dünya Kupası'na en son 2002'de katılmış ve unutulmaz bir performansla turnuvayı üçüncü sırada tamamlamıştı.

2006'dan 2022'ye uzanan beş turnuvayı kaçıran Milliler, bu kez play-off etabını başarıyla geçip yeniden Dünya Kupası arenasına dönerek 24 yıllık hasrete nokta koymayı hedefliyor.