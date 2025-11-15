2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ndeki 5. maçına çıkan A Milli Futbol Takım'ımız Bulgaristan'ı 2-0 mağlup etti ve play off biletini cebine koydu. Peki Türkiye, Dünya Kupası'na nasıl katılır? İşte tüm ihtimaller...
A Milli Takım'ımız, 2026 Dünya Kupası Avrupa elemeleri E Grubu 5. maçında Bulgaristan'ı Bursa'da Hakan Çalhanoğlu'nun penaltıdan kaydettiği ve Chernev'in kendi kalesine attığı gollerle 2-0 mağlup etti.
Milliler bu sonucun ardından puanını 12 yaptı ve İspanya maçı öncesi Dünya Kupası için play-off oynamaya hak kazandı. Peki Milli Takım, Dünya Kupası'na nasıl katılır?
ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde düzenlenecek ve 48 takımın mücadele edeceği 2026 Dünya Kupası'na, eleme maçları sonucunda Avrupa'dan 16 takım turnuvaya katılma hakkı kazanacak. Kasım ayında sona erecek Avrupa elemelerinde, gruplarını lider tamamlayan 12 takım doğrudan Dünya Kupası'na katılım hakkı elde edecek.
Son 4 bilet için ise 12 grup ikincisi ile UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek 4 takımın katılımıyla toplam 16 takım mücadele edecek. Play-off maçları 2026'nın mart ayında oynanacak. Maçları kazanan 4 takım Dünya Kupası bileti alacak.
TÜRKİYE'NİN DÜNYA KUPASI'NA DİREKT KATILMA ŞANSI VAR MI?
Bizim Çocuklar, son grup maçında lider İspanya ile deplasmanda karşılaşacak. Mücadele 18 Kasım Salı akşamı saat 22.45'te Sevilla'daki Estadio de La Cartuja'da oynanacak.
Bizim Çocuklar'ın Dünya Kupası'na direkt katılabilmesi için, grupta oynadığı 5 maçta 19 gol atan ve hiç gol yemeyen İspanya'yı deplasmanda 7-0 yenmesi gerekiyor.Milli Takım grubunu ikinci sırada bitirirse play-off mücadelesi verecek.
Play-off yolunda 16 takım 4 torbaya ayrılacak ve 20 Kasım 2025'te FIFA'nın Zürih'teki genel merkezinde kuralar çekilecek. 16 takım, 4 ayrı gruba ayrılacak. 4 ayrı grupta 1. torbadaki takımlar 4. torbadaki takımlarla, 2. torbadaki takımlar 3. torbadaki takımlarla eşleşecek. Her grupta takımlar 26 Mart 2026'da yarı final ve 31 Mart 2026'da final oynayacak. Tek maç usulüne göre oynanacak yarı final maçları sonrasında finalistler belirlenecek. Yine final müsabakası da tek maç olacak. Kazanan takım Dünya Kupası biletini cebine koyacak.
Tek maç usulüne göre oynandığı için ev sahipliğini kimin yapacağı da merak konusu. Yarı finallerde seri başı takımlar (1. ve 2. torbadaki takımları) evlerinde oynayacak. Bu durumda yarı final maçı Türkiye'de oynanacak. Final maçlarının ev sahipleri ise kura çekimi ile belirlenecek.
Millilerin yarı final ayağında yer alacağı torba da netleşti. Bizim Çocuklar 4 torba arasında 1. torbada yer alacak. Ay-Yıldızlılar'ın bu turda Kuzey İrlanda, Galler, Moldova, İsveç, Kuzey Makedonya, Romanya e San Marino'dan biriyle eşleşme ihtimali bulunuyor.