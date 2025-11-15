A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Bulgaristan maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Ön taraftaki futbolcularımızla kestirilemez oyunumuza devam ettirip arka taraftan da devamlılık getirip dengeleri sabit tutabilecek bir değişiklik yaptım. Oğuz Aydın'ı bu nedenle tercih ettim."

"Aslında topa sahip olma oyunumuzu devam ettirmeliyiz, oyunu domine etmeliyiz. Son dönemlerde gelişen bir takım Bulgaristan. Son maçta İspanya'ya karşı geliştiklerini gösterdiler. Sabırlı olmalıyız. Aceleci davranmayacağız. Kazanmak için sahaya çıkacağız. Kalitemizi biliyoruz. Doğru yerlerde hamleler yaparak sonuca gitmek istiyoruz."