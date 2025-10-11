Bulgaristan Türkiye maçı CANLI İZLE (TV8): HD, şifresiz, canlı yayın linki!

Bulgaristan – Türkiye maçı canlı olarak TV8 ekranlarından yayınlanıyor! Millî heyecanı kaçırmak istemeyen futbolseverler, “TV8 canlı izle linki nerede, maçı şifresiz ve HD kalitede izlemek mümkün mü?” sorularını merak ediyor. TV8 canlı yayın seçeneğiyle karşılaşmayı hem televizyondan hem de çevrim içi platformlardan donmadan izleyebilirsiniz.

BULGARİSTAN TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bulgaristan - Türkiye maçı, 11 Ekim 2025 Cumartesi günü saat 21:45'te başlayacak.

BULGARİSTAN-TÜRKİYE MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Karşılaşma TV8 ekranlarında canlı ve şifresiz yayınlanacaktır.

TV8 CANLI İZLEME LİNKİ

TV8 FREKANS BİLGİLERİ

UYDU: Türksat 4A, Frekans: 12356 Mhz, Polarizayon: Yatay (H), Sembol Oranı: 7100

DIGITURK: Kanal 28

D-SMART: Kanal 28

KABLO TV: Hizmeti verilen illerde S 34

TELEDÜNYA: HD: 34.KANAL, SD: 105.KANAL

TİVİBU: 29. Kanal