Türkiye - Dominik Cumhuriyeti maçı CANLI İZLE (FIVB Voleybol Milletler Ligi)

2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi ikinci hafta ilk maçında A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız, Dominik Cumhuriyeti ile kozlarını paylaşıyor. Tarihte ilk kez İstanbul'da düzenlenen organizasyonun ilk hafta yapılan Pekin'deki karşılaşmalarından namağlup ayrılarak başarılı bir başlangıç yapan Filenin Sultanları, galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Bu maçı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Milli Takım Haberleri Yayın Tarihi: 18.06.2025- 19:25