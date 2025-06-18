A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız, 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde (VNL) yaptığı heyecan dolu başlangıcın ardından galibiyet serisini İstanbul'da sürdürmek için parkeye çıkıyor.
Fransa'yı 3-1, Tayland'ı 3-0, Polonya'yı ve Çin'i 3-2 mağlup eden Filenin Sultanları, tarihte ilk kez İstanbul'da oynanan organizasyonun 2. haftasını da yenilgisiz tamamlamayı hedefliyor.
Bu heyecanlı maçı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...
TÜRKİYE - DOMİNİK CUMHURİYETİ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Türkiye - Dominik Cumhuriyeti maçı TSİ 19.30'da başladı. Mücadele TRT Spor Yıldız'da canlı yayınlanıyor.