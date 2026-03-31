Kosova - Türkiye maçı hangi kanalda, saat kaçta? Soruları gündemde yer alıyor. Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası yolunda kritik bir sınava çıkacak. Romanya’yı eleyerek finale yükselen ay-yıldızlı ekip, Priştine’de oynanacak maçta galibiyet hedefliyor. Mücadele 31 Mart Salı günü saat 21.45’te başlayacak ve TV8 ekranlarından canlı yayınlanacak. Futbolseverler, TV8 canlı izle seçenekleriyle bu önemli karşılaşmayı şifresiz olarak takip edebilecek.

A Milli Futbol Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası yolundaki en kritik sınavına çıkıyor! Play-off yarı finalinde Romanya'yı eleyen Bizim Çocuklar, finalde deplasmanda Kosova ile karşı karşıya gelecek. Kazanan tarafın doğrudan Dünya Kupası biletini alacağı bu dev randevuda nefesler tutuldu. Futbolseverler "Milli maç saat kaçta?", "Kosova-Türkiye maçı hangi kanalda, TV8 canlı izle linki nerede?" sorularına kilitlendi. İşte Priştine'den canlı yayınlanacak tarihi maçın tüm detayları ASPOR.com'da...

KOSOVA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off Final mücadelesi olan Kosova-Türkiye maçı, 31 Mart 2026 Salı (Bugün) günü oynanacak. Kosova'nın başkenti Priştine'deki Fadil Vokrri Stadyumu'nda gerçekleşecek olan bu dev karşılaşma, Türkiye saati ile 21.45'te başlayacak.

MİLLİ MAÇ HANGİ KANALDA? (ŞİFRESİZ VE HD İZLE)

Dünya Kupası yolundaki bu tarihi maç, her zaman olduğu gibi şifresiz ve HD kalitesinde futbolseverlerle buluşacak. Kosova-Türkiye maçının canlı takibini www.aspor.com.tr'den yapabilirsiniz.

Kanal: TV8

Dijital Platform: Exxen

Başlangıç Saati: 21.45

TV8 CANLI NASIL İZLENİR?

TV8 canlı yayın izlemek isteyenler özellikle milli maç gibi önemli karşılaşmalar öncesinde "TV8 nasıl izlenir, şifresiz mi?" sorusuna yanıt arıyor. TV8 yayınlarını izlemek oldukça kolay ve tamamen ücretsizdir. TV8, Türkiye'de şifresiz yayın yapan kanallar arasında yer alır.

TV8 ŞİFRESİZ Mİ?

Evet, TV8 yayınları şifresizdir. Özellikle Türkiye A Milli Futbol Takımı maçları gibi önemli karşılaşmalar, TV8 ekranlarından ücretsiz ve canlı olarak yayınlanmaktadır.