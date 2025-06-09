A Milli Takım, Meksika ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Bu mücadele öncesi A Milli Takım'da Vincenzo Montella ve Orkun Kökçü basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor. Haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

A Milli Takım, Meksika ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

Bu mücadele öncesi A Milli Takım'da Teknik Direktör Vincenzo Montella ve Orkun Kökçü basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor. Bu basın toplantısını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Basın toplantısında ilk olarak Benfica'da forma terleten yıldız futbolcumuz Orkun Kökçü söz aldı. İşte Orkun Kökçü'nün öne çıkan ifadeleri;

Takımın havası çok iyi. Aslında ABD karşısında en iyi performansımızı gösteremedik ama kazandık. Meksika maçını da kazanıp özgüvenli bir şekilde elemelere hazırlanmak istiyoruz. Rakiplerimiz çok güçlü. İspanya'yı dün izledik. Eleme maçları zor geçecek. Ancak biz kendimize güveniyoruz. Gruptan çıkacağımıza inanıyoruz.

İŞTE MONTELLA'NIN SÖZLERİ:

"MEKSİKA MAÇINDA İLK KEZ MİLLİ FORMAYI GİYECEK OYUNCULAR OLACAK"

"Hazırlık maçlarını kendimizi geliştirmek ve her şeyi daha görmek için yapıyoruz. Gençlerimiz de var. Meksika maçında da belki ilk kez milli takım formasını giyecek oyuncularımız olacak. Bu maç da bizim için sezonun son maçı gibi. ABD'ye karşı da sezon sonunda olan oyuncularımızla geldik, onlar ise sezon ortasını yaşıyorlar. Rakibmiz zorlu. Son CONCACAF'ı kazanan Meksika. Bu süreci iyi bitirip eylül ayına konsantre olmak istiyoruz."