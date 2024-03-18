Macaristan - Türkiye maçını canlı takip etmek için tıklayın...
A Milli Futbol Takımı'mız ile Macaristan, EURO 2024 öncesi hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Macaristan - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
MACARİSTAN - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Macaristan - Türkiye maçı 22 Mart Cuma günü saat 22:45'te TRT 1'de canlı yayınlanacak.
MACARİSTAN - TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE
TÜRKİY A MİLLİ FUTBOL TAKIMI ADAY KADRO
Kaleci: Mert Günok, Muhammed Şengezer, Okan Kocuk, Uğurcan Çakır
Defans: Mert Müldür, Zeki Çelik, Ahmetcan Kaplan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Samet Akaydin, Cenk Özkacar, Ferdi Kadioğlu
Orta Saha: Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan
Forvet: Cengiz Ünder, İrfan Can Kahveci, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu, Semih Kılıçsoy, Abdülkadir Ömür, Arda Güler, Can Uzun, Enes Ünal, Kenan Yıldız, Yusuf Yazıcı