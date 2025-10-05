Fenerbahçe Trendyol Süper Lig'de 8. hafta karşılaşmasında deplasmanda Samsunspor'la 0-0 berabere kaldı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Domenico Tedesco, flaş sözlerde bulundu.

İŞTE DOMENICO TEDESCO'NUN AÇIKLAMALARI

"Devre arasında 3 oyuncu değiştirmesinin nedeni nedir?"

Domenico Tedesco: Güç, şiddet, tempo, mantalite, taktik, teknik, her şey!

"ALDIĞIMIZ PUANDAN DOLAYI ÇOK MUTLU OLMALIYIZ"

"Ben bahaneler üretmeyi sevmem. Benim tarzım değil bu. Yeteri kadar gücümüz, kondisyonumuz yoktu. 3 maç üst üste oynadık bahanesini kabul etmem. İlk 20 dakikada plan işliyordu. Ta ki rakibin 1 top kaybından sonra fırsat bulmasına dek, sonrasında tamamen kırıldık. İlk yarıda 15 top kaybı yaptık. Hiçbir ikili mücadeleyi, ikinci topları kazanamadık. Bu almış olduğumuz puandan dolayı çok mutlu olmalıyız!"

"KENDİMİ DEĞİL FENERBAHÇE'Yİ UMURSUYORUM"

"Ben kendimi umursamıyorum. Ben Fenerbahçe'yi umursuyorum. Kaybetmedik ama kaybedebileceğimiz bir maçtı bu. Kaybetmeyi hak ettik bugün. 2 galibiyet aldıktan sonra beraberlik aldık. Bu durumu kabul etmeliyiz."