'Bu bir derbi, futbol savaşı' dedi. Hakem kırmızı düşünmedi. Alt sınırdan her iki oyuncuya sarı kart gösterdi. 69'da Toure'ye ofsayt bayrağı kalktı, top kaleciye gitti. Hemen oyuna soktu Galatasaray önemli atağa kalktı hakem önce avantaja bıraktı 'gördüm oyna' dedi, avantaja bıraktı. Sonra önemli atağı kesip ofsayta dönmesi fiziksel yorgunluk, zihinsel karmaşıklıktı. Arda Kardeşler'in yaptığı hatadan bir farkı yoktu. Karara tepki veren Sallai topu havaya dikti. Yasin Kol sarı çıkaramayarak ezildi. Başarılı kararlarını da zedeledi.