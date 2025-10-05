Süper Loto sonuçları belli oldu | 5 Ekim Pazar | Süper Loto sonuçları
Milli Piyango'nun her hafta salı, perşembe ve pazar günleri olmak üzere 3 günde bir gerçekleştirdiği Süper Loto heyecanı, bu akşam da yaşanacak. Şans oyunlarını takip eden vatandaşlar, '5 Ekim Pazar Süper Loto çekiliş sonuçları' aramaları yapıyor. Peki; 5 Ekim 2025 Süper Loto çekildi mi, ne zaman çekildi? Büyük ikramiyenin kime çıktığı merak edilirken, Süper Loto çekiliş sonuçları haberimizde...
5 EKİM PAZAR SÜPER LOTO SONUÇ EKRANI
Süper Loto çekilişi 5 Ekim Pazar akşamı saat 21.30'da millipiyangoonline.com adresinden canlı yayınlandı.
5 EKİM SÜPER LOTO KAZANAN NUMARALAR
1-3-9-25-37-44
