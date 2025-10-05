Fenerbahçe'de Skriniar cezalı duruma düştü!
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Samsunspor'la karşılaştı. Sarı-lacivertlilerde Milan Skriniar, gördüğü sarı kartın ardından cezalı duruma düştü.
Yayın Tarihi: 05.10.2025 - 21:14 Güncelleme Tarihi: 05.10.2025 - 21:20
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 8. hafta mücadelesinde Samsunspor'a konuk oldu. Sarı-lacivertlilerde kaptan Milan Skriniar, yaptığı faulün ardından gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.
Tecrübeli stoper, ligdeki Fatih Karagümrük mücadelesinde cezası nedeniyle forma giyemeyecek.
