Son dakika spor haberi: A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz Lille maçını takip etti!

A Milli Takım'ımızın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz, milli futbolcularımızın formasını giydiği Lille - Reims maçını takip etti. Karşılaşmadan bir fotoğraf da paylaşan Kuntz, paylaşımına "Lille'in Reims'i 2-1 yendiği maçta milli futbolcumuz Burak Yılmaz, maçı 2 asistle tamamladı" notunu düştü. İşte detaylar...

Fransa Ligue 1'in 7'nci haftasında Burak Yılmaz'ın 2 asistle oynadığı karşılaşmada Lille sahasında Reims'i 2-1 mağlup etti.

Fransa Ligue 1'in 7'nci haftasında Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille sahasında Reims'i konuk etti. Pierre Mauroy Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Lille, 31'inci dakikada Burak'ın asistiyle Jonathan David'in attığı golle 1-0 öne geçti. 43'üncü dakikada yine Burak'ın asistinde Benjamin Andre topu ağlarla buluşturarak farkı 2'ye çıkardı. İlk yarı 2-0 Lille üstünlüğü ile sona erdi. Mücadelenin 74'üncü dakikasında Reims, Alexis Flips'in penaltı golüyle farkı 1'e indirse de karşılaşmada başka gol olmayınca Lille, Reims'i 2-1 mağlup ederek ligdeki puanını 8'e çıkardı.

STEFAN KUNTZ MAÇI TAKİP ETTİ

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz, Lille-Reims mücadelesini statta izledi. Lille'de mücadele eden milli oyuncular Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'i izlemeye gelen Alman çalıştırıcı, sosyal medya hesabından yaptığı fotoğraflı paylaşıma, "Lille'in Reims'i 2-1 yendiği maçta milli futbolcumuz Burak Yılmaz, maçı 2 asistle tamamladı" notunu düştü.

Öte yandan Burak Yılmaz ve Zeki Çelik karşılaşmanın tamamında forma giyerken, Yusuf Yazıcı 75'inci dakikada oyuna dahil oldu.

