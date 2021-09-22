Lille 2-1 Reims (Maç sonucu - Özet)
Fransa Ligue 1'de oynanan 7. hafta mücadelesinde Lille sahasında konuk ettiği Reims'i 2-1 mağlup etti ve üç maç sonra galibiyet almayı başardı. Lille'in ilk golünü milli futbolcu Burak Yılmaz kaydetti.
Ligue 1'in 7. haftasında Lille evinde Reims'i ağırladı.
Stade Pierre-Mauroy'da oynanan ve TSİ 20.00'de başlayan karşılaşmada golleri 31. dakikada Burak Yılmaz'ın asistinde Jonathan David ve 43. dakikada yine Burak Yılmaz'ın pasında Benjamin Andre kaydetti. Konuk ekip Reims'in golü ise 74. dakikada penaltı atışında Alexis Flips'ten geldi.
Milli yıldızlar Burak Yılmaz ve Zeki Çelik karşılaşmaya ilk 11'de başlarken Yusuf Yazıcı oyuna 75. dakikada dahil oldu..
2-0'lık galibiyetin ardından ligin 11. sırasındaki Lille puanını 8'e yükselterek rahat bir nefes alırken, 7 puanda kalan Reims 15. sıraya geriledi.
Ligue 1'in 8. haftasında Lille, 25 Eylül Cumartesi günü Strasbourg deplasmanına çıkacak; Reims ise 26 Eylül Pazar günü sahasında Nantes'ı ağırlayacak.
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