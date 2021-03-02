02 Mart 2021, Salı

MİLLİ TAKIM

Şenol Güneş: Trabzonspor'un başarılı olmasını isterim

Şenol Güneş'ten Trabzonspor itirafı!
MİLLİ TAKIM
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Güncelleme Tarihi: 02.03.2021 Giriş Tarihi: 02.03.2021

A Milli Takım Teknik Direktörü gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Güneş, "Futbolun sahibi seyircilerdir. Seyircileri artırmamız gerekiyor. Ben futbol seven bir taraftarım. Trabzonluyum, 'un başarılı olmasını isterim. Her takımın başarılı olmasını istiyorum. 'ya giden her takımımızın başarılı olmasını istiyorum." dedi.

Teknik Direktörü 'da soruları yanıtladı.

"Kaleci olmak istediğim bir şey değildi ama severek yaptım. Yapıyorsan en iyisini yap çünkü geri dönüş yok. Üniversitede branşları öğrenirsiniz ama hayatı öğrenmeniz lazım."

"Ben geriye dönük konuşmayı sevmiyorum. Dersler çıkarıyorum ama geriye dönük hatıralara bakarsam geleceği düşünemem. Nereden geldiğimi biliyorum."

"Her dönemin kendine has özellikleri vardır. 'de o günkü koşullarda geçmişin getirdiği koşullar vardı. Bizim zamanımızda 'da maç yaparken güvensiz oynuyorduk. O dönemin futbolcuları antrenör olunca bu durum değişti. Son yıllarda başarılı olmamızın nedeni kendimize olan güvenimizi arttırmamızdan dolayı. Bazen yanlış yapanların da katkısı oluyor. 2002 böyle bir başarıydı. Zaman zaman çok yalnızdık, yok saydılar. Siz başkaların ışığından gitmeyin."

"O grup kendi içinde bu koşullarda geldi. şampiyonluğu yaşayan arkadaşlar vardı, Avrupa'da oynayan arkadaşlar vardı. Ama görmemişlerdi. Oraya giderken "başımız dik çıkalım" dedik. 3.'lük elde etmişken neden 1. olamadık demeye başladık."

"En güzel miras 'yi Dünya Kupası'na katılmasını sağlamaktır. İyi temsil etmemiz gerekiyor. Sahada savaşçı ama davranışta medeni olmaya çalışıyoruz. Gelecek nesillerin hayali olmak istiyoruz. Gelecek nesilleri daha iyi eğitmemiz gerekiyor. Çocukların algıları değişti, daha özgürler."

"Bizim insanımız burada birleşiyor. Eğitelerek buralara gelen bir insan değilim ama çocuklarımızı eğitmeliyiz. Futbol kentleri, fabrikaları olmamız lazım."

"Çok daha fazla yurt dışına oyuncu göndermeliyiz. Hedefimiz Dünya Kupası'na katılmak. Giden oyuncuların başarıları buradaki oyuncuların iştahını artırıyor. Doğru işler yaparak şampiyon çıkaralım. Beni seven insanlar beni iyileştirir. Bana hakaret eden insan beni sevmiyordur."

"Futbolun sahibi seyircilerdir. Seyircileri artırmamız gerekiyor. Ben futbol seven bir taraftarım. Trabzonluyum, 'un başarılı olmasını isterim. Her takımın başarılı olmasını istiyorum. Avrupa'ya giden her takımımızın başarılı olmasını istiyorum."

"Daha öncede söyledim. Saha zemini bozuk olan yerler vardı. 'Niye kulüplere bırakıyorsunuz?' dedim. Sahada sorun varsa olarak ben yaptırırım, ücreti kulübe verilecek paradan düşerim. Sahası olmayan takımı lige almam. 'Sen işine bak' diyorlar ama benim işim bu. Kurumsal kimliği olmayan takımları almam ben.

"Kimse futbola bakmıyor. Sonuca bakıyorlar. Önce futbol keyfini ön plana çıkaralım. Önce bunu sağlayalım. Kasıtlı zaman geçirmeyi engellemeleri lazım, hakem buna izin vermemeli. Futbolu güzelleştirmek durumundayız."

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