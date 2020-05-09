İrfan Can Kahveci'den güldüren cevap
Kulüpler ve beIN SPORTS iş birliğiyle düzenlenen Türkiye E-Futbol Turnuvası başladı. Turnuvada, Her Süper Lig kulübünü bir futbolcusu temsil ediyor.
Kulüpler ve beIN SPORTS iş birliğiyle düzenlenen Türkiye E-Futbol Turnuvası başladı. Turnuvada, Her Süper Lig kulübünü bir futbolcusu temsil ediyor. Turnuvanın ön eleme maçında Kasımpaşa'dan Anıl Koç, Beşiktaş'tan Georges-Kévin N'Koudou'yu 2-1'lik skorla yenerek Medipol Başakşehir'in rakibi oldu.
Kasımpaşa - Medipol Başakşehir maçı ise 5-0'lık skorla gülen taraf Anıl Koç ile Kasımpaşa oldu. Medipol Başakşehir, bu mağlubiyeti, sosyal medya hesabından "Kolumuz bozuktu" notuyla paylaştı. Başakşehir'in yıldız ismi İrfan Can Kahveci ise, Medipol Başakşehir'in bu gönderisine, "Ellerim, ayaklarım kadar iyi değilmiş" yorumunda bulundu.
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