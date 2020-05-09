09 Mayıs 2020, Cumartesi

BAŞAKŞEHİR FK

İrfan Can Kahveci'den güldüren cevap

İrfan Can Kahveci'den güldüren cevap
BAŞAKŞEHİR FK
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Giriş Tarihi: 09.05.2020

Kulüpler ve beIN SPORTS iş birliğiyle düzenlenen E-Futbol Turnuvası başladı. Turnuvada, Her kulübünü bir futbolcusu temsil ediyor.

Kulüpler ve beIN SPORTS iş birliğiyle düzenlenen E-Futbol Turnuvası başladı. Turnuvada, Her kulübünü bir futbolcusu temsil ediyor. Turnuvanın ön eleme maçında 'dan , Beşiktaş'tan Georges-Kévin N'Koudou'yu 2-1'lik skorla yenerek 'in rakibi oldu.

Kasımpaşa - Medipol Başakşehir maçı ise 5-0'lık skorla gülen taraf Anıl Koç ile Kasımpaşa oldu. Medipol Başakşehir, bu mağlubiyeti, sosyal medya hesabından "Kolumuz bozuktu" notuyla paylaştı. Başakşehir'in yıldız ismi İrfan Can Kahveci ise, Medipol Başakşehir'in bu gönderisine, "Ellerim, ayaklarım kadar iyi değilmiş" yorumunda bulundu.


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