Temsilcilerimizin Avrupa mesaisindeki rövanş maçlarını yönetecek hakemler açıklandı!
UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu rövanşında oynanacak Midtjylland-Beşiktaş ve Konferans Ligi 2. ön eleme turu rövanşında oynanacak Inter Turku-RAMS Başakşehir maçlarının hakemi açıklandı.
Giriş Tarihi:
UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu rövanşında oynanacak Midtjylland-Beşiktaş ve Konferans Ligi 2. ön eleme turu rövanşında oynanacak Inter Turku-RAMS Başakşehir maçlarının hakemi açıklandı.
Midtjylland-Beşiktaş maçını İngiliz hakem John Brooks yönetecek.
Inter Turku-RAMS Başakşehir maçını ise Belçikalı hakem Nathan Verboomen yönetecek.