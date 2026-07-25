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Temsilcilerimizin Avrupa mesaisindeki rövanş maçlarını yönetecek hakemler açıklandı!

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu rövanşında oynanacak Midtjylland-Beşiktaş ve Konferans Ligi 2. ön eleme turu rövanşında oynanacak Inter Turku-RAMS Başakşehir maçlarının hakemi açıklandı.

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Temsilcilerimizin Avrupa mesaisindeki rövanş maçlarını yönetecek hakemler açıklandı!

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu rövanşında oynanacak Midtjylland-Beşiktaş ve Konferans Ligi 2. ön eleme turu rövanşında oynanacak Inter Turku-RAMS Başakşehir maçlarının hakemi açıklandı.

Midtjylland-Beşiktaş maçını İngiliz hakem John Brooks yönetecek.

Inter Turku-RAMS Başakşehir maçını ise Belçikalı hakem Nathan Verboomen yönetecek.

#Avrupa #Beşiktaş #Belçika #Midtjylland
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