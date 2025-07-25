Hava Operasyonu (Air Strike) filmi konusu | Hava Operasyonu oyuncuları kim, ne zaman çekildi? Yönetmeni kim?

Televizyon ekranlarında yayınlanmasının ardından sinemaseverlerin ilgisini çeken Hava Operasyonu filmi, arama motorlarında en çok sorgulanan konular arasında yerini aldı. David Worth'un yönettiği film hakkında sorgulanan Hava Operasyonu filminin konusu ne? Oyuncuları kim, film ne zaman çekildi? Yönetmeni kim? sorularının cevabını haberimizde bulabilirsiniz...

Hava Operasyonu filmi, televizyon ekranlarındaki yerini aldı. Yönetmenliğini David Worth'un üstlendiğini sevilen yapımın başrollerinde ise tanıdık isimler yer alıyor. Dünya çapında beğeni toplayan film hakkında arama motorlarında araştırılan Hava Operasyonu filminin konusu ne? Hava Operasyonu oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

HAVA OPERASYONU FİLMİNİN KONUSU NE?

Amerikan uçuş filosuna yeni katılan helikopter pilotları, diğer pilotlara kendilerini kanıtlama çabasındadırlar. İlk görevleri, Amerikan polisinin de yardımıyla son derece tehlikeli ve güçlü bir uyuşturucu mafyası liderini ve iyi eğitimli özel uçuş ekibini alt etmektir.

HAVA OPERASYONU OYUNCULARI KİM?

Robert Rusler

Fredric Lehne

Ivo Tonchev

Ivaylo Geraskov

Assen Blatechki

Atanas Srebrev

HAVA OPERASYONU FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Hava Operasyonu filminin yapım yılı 2002'dir.