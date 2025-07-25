Hava Operasyonu filmi, televizyon ekranlarındaki yerini aldı. Yönetmenliğini David Worth'un üstlendiğini sevilen yapımın başrollerinde ise tanıdık isimler yer alıyor. Dünya çapında beğeni toplayan film hakkında arama motorlarında araştırılan Hava Operasyonu filminin konusu ne? Hava Operasyonu oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...
HAVA OPERASYONU FİLMİNİN KONUSU NE?
Amerikan uçuş filosuna yeni katılan helikopter pilotları, diğer pilotlara kendilerini kanıtlama çabasındadırlar. İlk görevleri, Amerikan polisinin de yardımıyla son derece tehlikeli ve güçlü bir uyuşturucu mafyası liderini ve iyi eğitimli özel uçuş ekibini alt etmektir.
HAVA OPERASYONU OYUNCULARI KİM?
Robert Rusler
Fredric Lehne
Ivo Tonchev
Ivaylo Geraskov
Assen Blatechki
Atanas Srebrev
HAVA OPERASYONU FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?
Hava Operasyonu filminin yapım yılı 2002'dir.