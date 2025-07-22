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Fırtına'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor Fırtına'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor 12:58
Beşiktaş'ın Avrupa kadrosu belli oldu Beşiktaş'ın Avrupa kadrosu belli oldu 12:56
F.Bahçe'de Livakovic'e talip yok F.Bahçe'de Livakovic'e talip yok 12:47
G.Saray'dan sermaye arttırımı! G.Saray'dan sermaye arttırımı! 12:44
G.Saray'da Frankowski gelişmesi! G.Saray'da Frankowski gelişmesi! 12:16
G.Saray'da Barış Alper'den transfer açıklaması! G.Saray'da Barış Alper'den transfer açıklaması! 12:07
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G.Saray'da İlkay Gündoğan gelişmesi! G.Saray'da İlkay Gündoğan gelişmesi! 10:34
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F.Bahçe'nin yıldızı İtalya yolunda! F.Bahçe'nin yıldızı İtalya yolunda! 09:36
Inter'den flaş Hakan Çalhanoğlu açıklaması! Inter'den flaş Hakan Çalhanoğlu açıklaması! 00:03
Van Persie'den F.Bahçe yorumu: Aklıma ilk gelen... Van Persie'den F.Bahçe yorumu: Aklıma ilk gelen... 00:03
Ezeli rakipler arasında dev takas! Ezeli rakipler arasında dev takas! 00:03
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