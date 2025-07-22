Kanatlarını Aç filmi, televizyon ekranlarındaki yerini aldı. Yönetmenliğini Nicolas Vanier'in üstlendiğini sevilen yapımın başrollerinde ise tanıdık isimler yer alıyor. Dünya çapında beğeni toplayan film hakkında arama motorlarında araştırılan Kanatlarını Aç filminin konusu ne? Kanatlarını Aç oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...
KANATLARINI AÇ FİLMİNİN KONUSU NE?
Thomas 14 yaşında anne ve babası boşanmış, annesi ile yaşayan sıradan bir çocuktur. Elinden cep telefonu düşmeyen, internetsiz yaşayamayacak kaprisli biridir. Babası Christian yabani kazların göçleri üzerinde araştırma yapan bir araştırmacı, annesi de plazada çalışan bir iş kadınıdır. Babasının bir gayesi vardır; nesli tükenmekte olan bir kaz grubunun sayılarını arttırmak üzere deneyler yapıp, kazların göç yollarını değiştirerek türün korunmasını sağlamak. Bu nedenle Thomas'tan farklı olarak şehirden uzakta izole bir yaşam sürmeye çalışmaktadır. Annesi, katılması gereken bir iş toplantısı nedeni ile Thomas'ı babasına bırakmaya karar verir ve hikaye başlar.
Thomas'ın gideceği yerde telefon bile çekmeyecektir ve ortama adapte olmakta zorlanırken babası onu yavru kazlarla tanıştırır. Thomas zamanla yavru kazlarla arasındaki bağı güçlendirir. Bu yolculuk Thomas'ın hem babası ile aralarındaki buzları eritirken, seyirci olarak bizlerin Thomas'ın doğa ve hayvanlarla olan bağı üzerinden irdelemeler yapmasını sağlar.
KANATLARINI AÇ OYUNCULARI KİM?
Jean-Paul Rouve
Louis Vazquez
Mélanie Doutey
Raphaële Urtin
Lilou Fogli
Grégori Baquet
Frédéric Saurel
Dominique Pinon
Philippe Magnan
Matthieu Warter
Ariane Pirie
Cyril Necker
Cédric Meusburger
Ingar Helge Gimle
Murielle Huet des Aunay
Jacques Germain
Pascal Duthuin
Ragna Schwenke
Laurent Delahousse
Jean-Pierre Pernaut
Andréa Furet
Christine Braconnier
KANATLARINI AÇ FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?
Kanatlarını Aç filminin yapım yılı 2019'dur.