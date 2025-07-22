Televizyon ekranlarında yayınlanmasının ardından sinemaseverlerin ilgisini çeken Kanatlarını Aç filmi, arama motorlarında en çok sorgulanan konular arasında yerini aldı. Nicolas Vanier'in yönettiği film hakkında sorgulanan Kanatlarını Aç filminin konusu ne? Oyuncuları kim, film ne zaman çekildi? Yönetmeni kim? sorularının cevabını haberimizde bulabilirsiniz...

Kanatlarını Aç filmi, televizyon ekranlarındaki yerini aldı. Yönetmenliğini Nicolas Vanier'in üstlendiğini sevilen yapımın başrollerinde ise tanıdık isimler yer alıyor. Dünya çapında beğeni toplayan film hakkında arama motorlarında araştırılan Kanatlarını Aç filminin konusu ne? Kanatlarını Aç oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

KANATLARINI AÇ FİLMİNİN KONUSU NE?

Thomas 14 yaşında anne ve babası boşanmış, annesi ile yaşayan sıradan bir çocuktur. Elinden cep telefonu düşmeyen, internetsiz yaşayamayacak kaprisli biridir. Babası Christian yabani kazların göçleri üzerinde araştırma yapan bir araştırmacı, annesi de plazada çalışan bir iş kadınıdır. Babasının bir gayesi vardır; nesli tükenmekte olan bir kaz grubunun sayılarını arttırmak üzere deneyler yapıp, kazların göç yollarını değiştirerek türün korunmasını sağlamak. Bu nedenle Thomas'tan farklı olarak şehirden uzakta izole bir yaşam sürmeye çalışmaktadır. Annesi, katılması gereken bir iş toplantısı nedeni ile Thomas'ı babasına bırakmaya karar verir ve hikaye başlar.

Thomas'ın gideceği yerde telefon bile çekmeyecektir ve ortama adapte olmakta zorlanırken babası onu yavru kazlarla tanıştırır. Thomas zamanla yavru kazlarla arasındaki bağı güçlendirir. Bu yolculuk Thomas'ın hem babası ile aralarındaki buzları eritirken, seyirci olarak bizlerin Thomas'ın doğa ve hayvanlarla olan bağı üzerinden irdelemeler yapmasını sağlar.

KANATLARINI AÇ OYUNCULARI KİM?

Jean-Paul Rouve

Louis Vazquez

Mélanie Doutey

Raphaële Urtin

Lilou Fogli

Grégori Baquet

Frédéric Saurel

Dominique Pinon

Philippe Magnan

Matthieu Warter

Ariane Pirie

Cyril Necker

Cédric Meusburger

Ingar Helge Gimle

Murielle Huet des Aunay

Jacques Germain

Pascal Duthuin

Ragna Schwenke

Laurent Delahousse

Jean-Pierre Pernaut

Andréa Furet

Christine Braconnier

KANATLARINI AÇ FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Kanatlarını Aç filminin yapım yılı 2019'dur.