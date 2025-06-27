Canavar filmi, televizyon ekranlarındaki yerini aldı. Yönetmenliğin Baltasar Kormakur'un üstlendiğini sevilen yapımın başrollerinde ise tanıdık isimler yer alıyor. Dünya çapında beğeni toplayan film hakkında arama motorlarında araştırılan Canavar filminin konusu ne? Canavar oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...
CANAVAR FİLMİNİN KONUSU NE?
Karısını kaybeden Nate (Idris Elba), kızları Meredith ve Norah ile birlikte, onunla tanıştığı Güney Afrika'ya gider. Vahşi hayat biyoloğu olan eski aile dostları Martin'in yönettiği doğal hayat alanına gittikleri sırada, avcılardan kaçan kana susamış bir aslanın peşlerine düşmesiyle gezileri kabusa dönüşür. Nate ve kızları, aslandan kurtulmak için zorlu bir mücadeleye girişirler.
CANAVAR OYUNCULARI KİM?
Idris Elba
Sharlto Copley
Riley Keough
Leah Jeffries
Iyana Halley
Mel Jarnson
Daniel Hadebe
Amara Miller
Martin Munro
Kazi Khuboni
Thapelo Sebogodi
Thabo Rametsi
Anzor Alem
Tafara Nyatsanza
Chris Gxalaba
Liyabuya Gongo
Chris Langa
Naledi Mogadime
CANAVAR FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?
Canavar filminin yapım yılı 2022'dir.