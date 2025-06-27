Canavar (Beast) filmi konusu | Canavar oyuncuları kim, ne zaman çekildi? Yönetmeni kim?

Televizyon ekranlarında yayınlanmasının ardından sinemaseverlerin ilgisini çeken Canavar filmi, arama motorlarında en çok sorgulanan konular arasında yerini aldı. Baltasar Kormakur'un yönettiği film hakkında sorgulanan Canavar filminin konusu ne? Oyuncuları kim, film ne zaman çekildi? Yönetmeni kim? sorularının cevabını haberimizde bulabilirsiniz...

Canavar filmi, televizyon ekranlarındaki yerini aldı. Yönetmenliğin Baltasar Kormakur'un üstlendiğini sevilen yapımın başrollerinde ise tanıdık isimler yer alıyor. Dünya çapında beğeni toplayan film hakkında arama motorlarında araştırılan Canavar filminin konusu ne? Canavar oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

CANAVAR FİLMİNİN KONUSU NE?

Karısını kaybeden Nate (Idris Elba), kızları Meredith ve Norah ile birlikte, onunla tanıştığı Güney Afrika'ya gider. Vahşi hayat biyoloğu olan eski aile dostları Martin'in yönettiği doğal hayat alanına gittikleri sırada, avcılardan kaçan kana susamış bir aslanın peşlerine düşmesiyle gezileri kabusa dönüşür. Nate ve kızları, aslandan kurtulmak için zorlu bir mücadeleye girişirler.

CANAVAR OYUNCULARI KİM?

Idris Elba

Sharlto Copley

Riley Keough

Leah Jeffries

Iyana Halley

Mel Jarnson

Daniel Hadebe

Amara Miller

Martin Munro

Kazi Khuboni

Thapelo Sebogodi

Thabo Rametsi

Anzor Alem

Tafara Nyatsanza

Chris Gxalaba

Liyabuya Gongo

Chris Langa

Naledi Mogadime

CANAVAR FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Canavar filminin yapım yılı 2022'dir.