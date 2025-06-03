Başrollerini Serkan Çayoğlu, Selim Bayraktar ve Seçkin Özdemir'in paylaştığı Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölüm fragmanı, diziseverler tarafından merak ediliyor. 49. bölümü heyecanla bekleyen dizi hayranları için Mehmed: Fetihler Sultanı 49. bölüm fragmanı ve yeni bölüm detaylarını haberimizde derledik.

TRT1'in yeni soluklu dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı son bölümü ile diziseverlerin beğenisini kazandı. Tarihseverlerin özellikle dikkatini çeken dizi, Fatih Sultan Mehmed'i ve Osmanlı'nın o dönemlerini anlatıyor. Dizinin 48. bölüm fragmanını izlemek isteyenler için detayları sizler için derledik. İşte Mehmed: Fetihler Sultanı 49. bölüm fragmanı izleme linki...

MEHMED: FETİHLER SULTANI 49. BÖLÜM FRAGMANI İZLE MEHMED: FETİHLER SULTANI TÜM BÖLÜMLER İZLE

MEHMED: FETİHLER SULTANI GEÇEN HAFTA NELER OLDU?

Kurtçu ve Hristo'nun yaralanması, sekbanbaşının şehit olması artık şehirde bir karanlık örgütün varlığını açık etmektedir. Sultan Mehmed de tüm planlarını bu örgütü ortaya çıkarmak için kurar. Agamemnon'un niyeti ise bambaşkadır. Pontus'dan gelen Yorgo'nun talimatıyla Beyazıd'ı kaçırmak. Mehmed, Agamemnon ve Nemesis'i ortaya çıkarmayı başarabilecek mi, yoksa Beyazıd, Pontus'a Agamemnon tarafından rehin şehzade olarak mı götürülecek?

Çandarlı'nın da planları tıkır tıkır işlemekte, adım adım Nemesis ve Agamemnon'a yaklaşmaktadır. Çandarlı, Sultan Mehmed'den önce bu örgüte ulaşabilecek mi? Yoksa kurduğu tertip bozulacak mı?

Boğdan Prensi üzerine gelmekte olan Osmanlı gücünün farkına varır ve Sırbistan da dâhil olmak üzere krallıkları birliğe davet eder. Ancak önüne Mara engeli çıkar. Mara'yı durdurabilmek için kardeşini esir alan Boğdan Prensi, Vlad'ın acımasız yüzüyle karşılaşır. Vlad, Boğdan Prensi'nin üstüne Sultan Mehmed'in emriyle yürür. Vlad, Boğdan Prensini durdurabilecek mi?