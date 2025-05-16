TRT 1'in yeni dizisi Bir Zamanlar İstanbul, izleyicileri 90'lı yılların İstanbul'una götürüyor. Cihangir Ceyhan ve Alina Boz'un başrollerini paylaştığı dizi, güçlü hikayesi ve çarpıcı karakterleriyle ekranlara iddialı bir giriş yaptı. Bir Zamanlar İstanbul 15. bölüm fragmanı, Bir Zamanlar İstanbul yeni bölüm fragmanı izle sorgularının yanıtı haberimizde...

TRT 1'in yeni soluklu dizisi Bir Zamanlar İstanbul izleyicinin dikkatini çekti. Cihangir Ceyhan ve Alina Boz'un başrollerini üstlendiği dizide, Hüseyin Avni Danyal, Murat Daltaban, Deniz Celiloğlu, Kaan Taşaner, Şebnem Dönmez, Özge Özder, Didem Balçın, İpek Karapınar, Mirza Bahattin Doğan, Ümit Kantarcılar, Serdar Özer, Gurur Çiçekoğlu ve Nihal Koldaş gibi tecrübeli isimler de yer alıyor. Bir Zamanlar İstanbul 15. bölüm fragmanı, Bir Zamanlar İstanbul yeni bölüm fragmanı izle sorgularının yanıtı haberimizde...

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BİR ZAMANLAR İSTANBUL GEÇEN HAFTA NELER OLDU?

Arabada bulunan "Bekir'i Çetin öldürdü" notu Ali ile Seher'in evlilik hayallerini ve ilişkilerini derinden etkileyecek bir dönüm noktası olur. Ali gerçekleri bulmak için polis amiri Hüseyin'den yardım ister. Çetin'e dair delilleri araştıran Hüseyin, Külhan'ın tespihindeki parmak izlerini yeniden inceletir. Tespihteki parmak izleri Çetin'e mi aittir yoksa bu not başka bir oyun mudur?

Nermin'in Ali'nin ailesini yok etmek için kurduğu planlar bir koldan Mert diğer koldan Çiğdem ile adım adım ilerler. Mert'in medyada yaydığı "usulsüz yardım fonları" iddiası, Bosna'dan gelecek yaralılar için destek toplamak isteyen Ayvaz-der'in itibarını zedeler. Toplumda kutuplaşma başlar. Seher, Mert'e güvenirken, Ali'nin sessiz şüphesi ikili arasına soğukluğa neden olmaya başlar. Çiğdem ise Gökhan'ın ihraç edeceği çocuk kotlarına uyuşturucu gizlenmesine yardımcı olarak aileyi beklenmedik bir suçun içine çekme planını harekete geçirir. Ali'den uzaklaşmak isteyen Elif memleketine gitmeye karar verir. Elif'ten hoşlanan ve tüm planların şahidi olan Celal'in hamlesi ne olacaktır? Ali'ye uzattığı yardım eli gerçek midir yoksa planın bir parçası mı?

Yetimhaneden kaçan Ferhat, Emin'in yanına gider ama Özlem'in bazı sözleri yüzünden oradan da kaçar ve kötü adamların eline düşer. Emin ve Özlem'in Çetin'den yardım ister. Çetin, beklenmedik şekilde Ali'nin şüphelerini ortadan kaldırmak için çağırır ve büyük bir tartışma çıkar. Tartışma aniden şiddete dönüşür ve Çetin binadan aşağı düşer. Çetin hayatta kalacak mı? Kalsa bile önlerine çıkan tüm engelleri aşmayı başaran çift bu yaşananların üstesinden gelebilecek mi yoksa ilişkilerinde geri dönüşü olmayan bir kırılma mı yaşanacak?

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BİR ZAMANLAR İSTANBUL KONUSU NEDİR?

Aynı üniversitede okuyan Ali ve Seher, bir münazara sırasında tanışır ve yolları kesişir. "Bir insanı suça iten toplum mudur, yoksa kendi seçimleri mi?" sorusu, onların hem düşünsel hem de duygusal bir bağ kurmasını sağlar. İkili, zalimlere karşı omuz omuza verdikleri mücadeleyle İstanbul'un suç dünyasını altüst eder.

BİR ZAMANLAR İSTANBUL OYUNCULARI

Başrollerinde Cihangir Ceyhan ve Alina Boz'un yer aldığı Bir Zamanlar İstanbul oyuncu kadrosunda ayrıca Hüseyin Avni Danyal, Didem Balçın, Şebnem Dönmez, Kaan Taşaner, Deniz Celiloğlu, Özge Özder, Ümit Kantarcılar, İpek Karapınar, Murat Daltaban, Nihal Koldaş, Mirza Bahattin Doğan ve Serdar Özer gibi deneyimli isimler bulunuyor.