Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? | SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU 13 Mayıs Salı 2025

TV8 ekranlarının en sevilen yarışma programı Survivor'da dokunulmazlık heyecanı yaşanıyor. Yarışmacıların birbiriyle ettiği kıyasıya mücadelenin ardından dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 13 Mayıs Salı dokunulmazlık oyununun kazananı ve detaylar haberimizde...

SURVIVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI? | Survivor 2025, 13 Mayıs Salı günü dokunulmazlık oyunuyla ekranlara geliyor. Kıyasıya rekabette All Star ve Gönüllüler takımı mücadelesini sürdürecek. Peki, 13 Mayıs Survivor Dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte 13 Mayıs Salı Survivor'da yaşananlar ve kazanan takım...

SURVIVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI 13 MAYIS 2025?

Survivor 2025 yarışmasının 13 Mayıs Salı günü dokunulmazlığı kazanan takım henüz belli olmadı. Yeni bölüm yayınlandığında ve kazanan takım belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.